Milano, folle sfida a colpi di taglierino tra donne: la lite dopo un video TikTok

Una violenta rissa ha avuto luogo nella tarda serata di domenica 23 marzo, in via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto di. L’incidente sembra essere stato scatenato da unpubblicato su, che ha alimentato tensioni tra le protagoniste. Verso le 22:30, una pattuglia della polizia, di passaggio nella zona, ha notato trecoinvolte in un litigio violento in strada, visibilmente agitate e con il corpo ricoperto di sangue. Una di loro impugnava un, aumentando così il pericolo della situazione.Gli agenti, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti rapidamente sul posto. Le ambulanze e un’automedica sono arrivate per prestare soccorso alle ferite, mentre la situazione sul terreno era già fuori controllo. Il bilancio delle vittime conta duegravemente ferite, entrambe sorelle di origini marocchine, di 32 e 30 anni, residenti in via Voltri, zona Barona.