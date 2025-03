Dilei.it - Milano Design Week 2025, quali sono le date del Salone del Mobile e del Fuorisalone

Sta per tornare in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nella città meneghina: manca pochissimo allae agli eventi deldele del Fuori. Nel calendario di ogni appassionato di, interiorer ed esperti del settore non può mancare un salto in questo luogo di sperimentazione, di riflessioni e di progetti ambiziosi. Scopriamo lee gli eventi., ledeldelL’appuntamento internazionale per laindustry è stato fissato dall’8 al 13 aprilenegli spazi espositivi di Rho Fiera a. Questa manifestazione è nata nel 1961, ma ad oggi è ormai uno degli appuntamenti annuali più importanti, poiché è possibile valutare uno spazio merceologico di arredi che puntano a vari filoni, tra cui le ultime tecnologie, l’innovazione funzionale, ma anche la valorizzazione degli spazi abitativi.