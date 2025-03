Lapresse.it - Migranti, Renzi: “Centri in Albania? Piantedosi ammette che Meloni ha preso in giro italiani”

Leggi su Lapresse.it

che lahaingli. Iper iinnon funzioneranno. Oggi il ministro degli Interni ha messo il bollino sul fallimento. È imbarazzante per noi constatare come si sia buttato via 1 miliardo di euro”. Lo ha dichiarato Matteo, leader di Italia Viva, giunto a Pompei per la presentazione del suo libro ‘L’influencer’.