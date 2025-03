Lapresse.it - Migranti, Piantedosi: “Cambiato qualcosa su modello Albania? Assolutamente no”

“Ci sarà il ‘decreto‘ nel prossimo cdm? Non lo so, non gestisco io l’agenda del Consiglio dei Ministri”. Così il ministro degli Interni Matteo, rispondendo alle domande dei cronisti sul prossimo ‘dl’ in cui sarebbe prevista l’attivazione dei CPR nei centri in. “Se c’è volontà di accelerare? No, volontà di andare avanti e basta, secondo quelli che sono i progetti originali, quindi senza modificare nulla rispetto a quanto già previsto”, afferma il titolare del Viminale, che sulle critiche dell’opposizione che definiscono il nuovo decreto il ‘de profundis’ del ‘’ risponde: “La democrazia è bella per questo, le opinioni si confrontano. Poi c’è chi ha la responsabilità di governare”.in conclusione ribadisce: “èsul ‘’?no“.