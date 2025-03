Secoloditalia.it - Migranti, la mossa del governo Meloni per “respingere” i giudici e il Pd: nuovi “Cpr” in Albania

Leggi su Secoloditalia.it

La svolta è vicina, il nuovo decretoè pronto ad arrivare in consiglio dei ministri in settimana e conterrà un cambio di “ragione sociale” degli hot spot in. “I centri albanesi di Gjader e Shengjin potrebbero avere un ruolo per rafforzare il sistema per rimpatriare iirregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia”, dice in un’intervista a “La Stampa” il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Gli “hot spot” saranno trasformati in Cpr (centri di permanenza e rimpatrio) adeguandoli al nuovo sistema dell’Ue per i rimpatri degli irregolari con i return hubs e aggirare la convalida deiper i trattenimenti.Grazie alla veste di Cpr, ragiona Piantedosi, ”potremo così riportare a casa i soggetti che, altrimenti, finiscono per rendere le nostre città meno sicure.