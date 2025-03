Secoloditalia.it - Migranti, il governo non molla sull’Albania e rilancia. La sinistra di nuovo in panne

Leggi su Secoloditalia.it

Elly Schlein deve aver letto frettolosamente l’intervista del ministro Matteo Piantedosi sul dossiera giudicare dalle sguaiate accuse rivolte dalla segretaria dem all’indirizzo del Viminale. In un lungo colloquio con la Stampa il ministro dell’Interno ha illustrato la svolta delcontenuta neldecreto Albania, pronto ad arrivare in Consiglio dei ministri in settimana. “I centri albanesi di Gjader e Shengjin potrebbero avere un ruolo per rafforzare il sistema per rimpatriare iirregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia”. Gli “hotspot” saranno trasformati in Cpr (centri di permanenza e rimpatrio) adeguandoli alsistema dell’Ue per i rimpatri degli irregolari con i return hubs e aggirare la convalida dei giudici per i trattenimenti., Piantedosi: presto undecreto AlbaniaGrazie alla veste di Cpr, spiega Piantedosi, “potremo così riportare a casa i soggetti che, altrimenti, finiscono per rendere le nostre città meno sicure.