Michelle Monaghan è il nuovo volto di U Beauty

è ufficialmente ildi un brand: a 48 anni l’attrice, in questi giorni sugli schermi grazie alla terza stagione di The White Lotus, è diventata la prima ambasciatrice del marchio U, azienda cui è stata particolarmente fedele nel corso degli anni.nel corso degli anni ha ricevuto molte proposte per diventare testimonial di marchi di bellezza, ma ha sempre rifiutato. L’offerta di Ule ha però fatto cambiare idea, complice il fatto che nella sua skincare siano presenti ormai da anni la crema Resurfacing Compound e il contorno occhi The Return Eye Concentrate.e l’importanza di prendersi cura della pelleL’attrice è particolarmente sensibile al tema della protezione e del trattamento della pelle, anche perché una decina di anni fa le è stato diagnosticato un melanoma.