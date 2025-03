Liberoquotidiano.it - Michele Serra, Gualtieri, Totò e i portoghesi a Roma: la piazzata a spese nostre

Una volta ini che non volevano pagare si spacciavano per. Erano i tempi del re lusitano Giovanni V il Magnifico, nel Settecento. Per andare asenza pagare agli italiani è bastato accodarsi al caravanglio delle sinistre, ai tempi della segretaria trinazionale Elly I l'Affabulatrice, anno di grazia e giubilare 2025. Tanto, in mancanza di Pantalone, sempre a pagare, ci ha pensato Robertoil Menestrello. È la politica del futuro, quella de-muskizzata e de-trumpizzata, senza sponsor e senza sovvenzioni di incerta natura: quella che parte dal basso, pluralista e inclusiva anche quando è esclusiva. Talmente dal basso che nessuno se n'era subito accorto, perché la benzina alla macchina a dodici stelle di piazza del Popolo è stata pagata con un inavvertibile prelievo individuale dalla tassazione collettiva.