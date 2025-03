Sportnews.eu - Miami Open: un super Musetti accede agli ottavi di finale, domani l’incontro con Djokovic

Incredibile match di Lorenzocontro il canadese Felix Aliassime, perde il primo set poi rimonta alla grande:incontrerà.Per un momento si è temuto il peggio, dopo un inizio di partita incerto e costituito da troppi errori, tanto che il nostro Lorenzoha perso il primo set 4-6, poi la rimonta incredibile contro il canadese Felix Auger Aliassime con i set vinti 6-2 6-3, in grande scioltezza. Un successo meritato e che ha messo ancora una volta in luce la strepitosa forma fisica del 23enne toscano.Lorenzoe Novak(Sportnews.eu)Dopo la semidi Wimbledon, l’estate scorsa,è tornato a combattere per il titolo in un Masters 1000, eguando il risultato dello scorso anno. Ora, sulla sua strada, forse il match più importante:, infatti, Lorenzo dovrà giocare contro la leggenda Novak, contro il quale si è battuto già otto volte in passato, vincendo soltanto in una occasione.