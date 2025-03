Miami Open 2025 Paolini batte Osaka in rimonta | per l’Azzurra vittoria in tre set

Leggi su Ilfaroonline.it

Jasminecontinua a vincere. La tennista azzurra ha battuto inla giapponese Naomi, ex numero uno del mondo oggi 61esima del ranking, in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 negli ottavi di finale del Masters 1000 di, al settimo posto della classifica Wta, avanza così ai quarti, dove sfiderà una tra la statunitense Coco Gauff, numero tre del mondo, e la polacca Magda Linette.Primo set complicato per, che subisce il ritmo e l’intraprendenza dell’avversaria, in crescita nelle prestazioni dopo il buio degli ultimi anni.riesce così a conquistarlo 6-3, ma Jasmine trova una reazione immediata nel secondo parziale, diventando più incisiva al servizio e variando il proprio gioco per non dare punti di riferimento. Laè quindi completata con un doppio 6-4 che spedisceai quarti di