Miami Open 2025, Paolini ai quarti: battuta Osaka

Jasminesi è qualificata oggi per idi finale del, quarto Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del) dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida.La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e 6 del seeding, ha battuto in rimonta per 3-6 6-4 6-4, in due ore e un quarto di partita, la giapponese Naomi, n.61 WTA, finalista anel 2022 (stoppata da Swiatek), conquistando per la quarta volta un posto tra le migliori otto in un ‘1000’, lei che in Florida non era mai andata oltre il terzo turno.La tennista toscana è la settima azzurra nella storia ad approdare neiin Florida dopo Reggi (1989), Farina Elia (1998), Garbin (2007), Errani (2013), Vinci (2013) e Trevisan (2023).