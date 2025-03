Ilfattoquotidiano.it - Miami Open 2025, i risultati degli italiani: Musetti da rimonta, sfiderà Djokovic. Oggi Berrettini e Paolini

Lorenzoaccede agli ottavi di finale dei, secondo Masters 1000 della stagione. Nella serata italiana di domenica l’azzurro numero 16 al mondo ha superato in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime (19esimo del ranking Atp) incon il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. Al prossimo turnoaffronterà il serbo Novakche ha eliminato l’argentino Camilo Ugo Carabelli (lucky loser), con il punteggio di 6-1, 7-6., 24 marzo, scenderanno invece in campo Matteoe Jasminecontro Bergs e Osaka.Dopo un anno, Lorenzoapproda nuovamente agli ottavi di finale del torneo. Ma non è stato così semplice arrivarci. Il primo set del match con Felix Auger-Aliassime è andato proprio al canadese. Praticamente perfetto al servizio nel primo parziale, il numero 19 del ranking è calato però nei due set successivi, rendendosi protagonista più di 50 errori in totale.