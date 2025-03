Miami Open 2025 Berrettini-Bergs nel terzo turno del torneo | match in serata

Leggi su Ilfaroonline.it

Altocca di nuovo a Matteo. Oggi, lunedì 24 marzo, l’azzurro torna in campo neldelper affrontare il belga Zizou(numero 51 del ranking Atp). Sfida inedita tra i due, che non si sono mai affrontati in carriera., orarioMatteoarriva alla sfida contro Zizoudopo il bel successo nel secondodelcontro il francese Hugo Gaston (eliminato in tre set, 4-6 6-3 6-3). Nelprecedente, il belga ha invece regolato Rublev in due set (7-5 6-4). Ilinizierà non prima delle 19:30 italiane., dove vederla in tvIltra Matteoe Zizousarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport. Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis saranno i canali di riferimento, ma la sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.