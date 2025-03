Iltempo.it - "Mia figlia Ylenia? Meglio in un'altra puntata": Al Bano non trattiene la commozione

Emozioni difficili da digerire per AlCarrisi. Ospite a "Domenica In", il programma di interviste della domenica pomeriggio di Rai 1, il cantante non è riuscito a trattenersi quando Mara Venier gli ha mostrato il video dedicato ai ricordi. Il motivo? Con il filmato mandato in onda, la conduttrice non ha solo provato a ripercorrere le tappe più importanti di una carriera lunga e piena di successi ma ha anche toccato nervi ancora scoperti per l'artista e la sua famiglia. "In ogni favola ci sono dei momenti neri - ha iniziato a raccontare Al- se mi guardo indietro, penso a come ho fatto a risolvere tutto questo, partendo da Cellino con una valigia di cartone con dentro delle friselle, una bottiglia di olio e una di vino". Guardarsi indietro e ragionare sulla strada battuta, per il cantante, è un'operazione che va fatta con consapevolezza e costanza.