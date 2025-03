Liberoquotidiano.it - "Mi vergogno di...": Thiago Motta umiliato da Giuntoli a porte chiuse, l'inferno dopo questa frase

E' finita malissimo, peggio di quanto molti potessero pensare, l'avventura dialla Juventus. Il tecnico italo-brasiliano, reduce da due sconfitte per 4-0 con l'Atalanta in casa e 3-0 sul campo della Fiorentina, è stato letteralmentedall'uomo che lo aveva scelto per il-Allegri lo scorso giugno, il direttore tecnico Cristiano. Secondo un retroscena della Gazzetta dello Sport, nell'ultima riunione atra allenatore, dt e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, sarebbero volate parole grosse: "Midi averti scelto", avrebbe detto a un certo punto l'ex Napoli a. Sul conto del mister hanno pesato una serie di valutazioni tecniche, caratteriali e ambientali.l'ultimo tracollo di Firenze (seguito alle eliminazioni in Champions League contro il Psv, in Coppa Italia contro l'Empoli e al treno scudetto ormai scappato via), per qualche giorno i dirigenti bianconeri hanno cercato di capire se la situazione fosse in qualche modo ricomponibile, perlomeno fino a fine stagione.