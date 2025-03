Ilfattoquotidiano.it - Mi fido più di Zagrebelsky che di questa Unione Europea guerrafondaia

di Riccardo BellardiniMi riconosco a pieno nelle parole eretiche di Gustavo.Sì, eretiche. Perché in tal maniera verranno probabilmente considerate dalla galassia benpensante della nuova sinistra rivoluzionaria, la cui rivoluzione sono la guerra e le armi, il suprematismo, la forza, la superiorità occidentale, perché si, signori, son stati fatti negli ultimi giorni discorsi sull’da far rabbrividire. Discorsi che dovrebbero rianimarci, farci sentire orgogliosi. sì, ma orgogliosi di cosa?Roberto Benigni, su Rai 1 in eurovisione, è arrivato a dire che l’è la più grande costruzione umana degli ultimi 5000 anni, quindi antica Roma, antica Grecia, antico Egitto, spostatevi!Roberto Vecchioni, nella piazza confusionaria per l’Europa lanciata da Michele Serra, ha osannato con la finalità di suscitare un riconoscimento identitario grandi simboli culturali del vecchio continente, con quel “noi”, che vorrebbe essere un antidoto ai nazionalismi cattivi, ed invece va a tramutarsi nel nazionalismo più pericoloso, mascherato da progressismo, esibito pure da Scurati: “Noi non siamo gente che invade paesi confinanti, noi non radiamo al suolo città, noi non massacriamo civili”, ma noi non condanniamo per esempio i massacri perpetrati da Israele a Gaza che ormai numerose organizzazioni internazionali definiscono senza rischio di esser considerate bestemmiatrici, un vero e proprio genocidio.