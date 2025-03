Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-03-2025 ore 19:15

venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo stabile durante la giornata a tutte le regioni con Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio Salvo degli no che densamente al nord ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa con prevalenza di cielo e locali addensamenti bassi settori pedemontani al centro giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che durante le ore pomeridiane in su tutte le regioni Salvo locali addensamenti nelle zone interne al grigio ma senza fenomeni associati integrate nella notte si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni al sud Al mattino nuvolosità trattare legno in Sicilia con tutti isolati piovaschi stabile con sole prevalente sulle altre regioni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata e nottata ancora stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del sud che dite anche sulla Sicilia ancora addensamenti sulla Sardegna orientale temperature minime in generale diminuzione massimo in generale rialzo da nord a sud Salvo un lieve calo sulle Isole maggiori che previsioni sono a cura del centroitaliano