"Metà della pensione per Zeudi". Grande Fratello, la scoperta a poco dalla finalissima

Leggi su Caffeinamagazine.it

I fandom che hanno accompagnato l’edizione di quest’anno delsono stati protagonisti indiscussi nel determinare il percorso di molti dei concorrenticasa. Tra i gruppi più agguerriti e discussi, uno dei più noti è stato sicuramente quello delle Zelena, il fandom che ha inizialmente sostenuto Helena e, ma che, dopo il fidanzamento di Helena con Javier, ha spostato il suo intero supporto sull’ex Miss Italia.Se da un lato i fandom hanno portato visibilità e sostegno ai concorrenti, dall’altro lato il comportamento di alcuni gruppi ha suscitato numerose polemiche. Il fandom delle Zelena, infatti, è stato spesso al centro di discussioni per episodi decisamente spiacevoli. In particolare, sono emersi episodi di minacce ai fan di Helena, e addirittura agli ex concorrenti come Federico Chimirri, che hanno subito attacchi verbali e intimidazioni sulla sua pagina Instagram e su X.