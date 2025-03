Vanityfair.it - Met Gala 2025, facciamocene una ragione: anche questa volta Blake Lively e Ryan Raynolds non ci saranno

Continua la latitanza dell'attrice, che dal 2022 che non sale la scalinata del Metropolitan Museum of Art. Dunque,quest'anno lei e il marito non cialla serata a più alto tasso glam di tutta New York. E no, la disputa legale con Justin Baldoni non c'entra niente (o almeno così dicono)