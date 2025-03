Ilfattoquotidiano.it - Messina, l’ex rettore Cuzzocrea rinviato a giudizio: “Appalti senza gara in violazione delle norme”

È consulente della ministra dell’Università, ma adesso andrà a processo per gliaffidatiincanto dall’università diquando lui era. Si tratta di Salvatore, dimessosi dalla guida dell’ateneo peloritano dopo lo scandalo sui rimborsi milionari, per i quali è indagato in un altro procedimento. Intanto il primo filone di indagine aperto dalla Procura di, guidata da Antonio D’Amato, è arrivato a conclusione: lunedì la gup Arianna Raffa hae la prima udienza è stata fissata al prossimo 4 giugno. La vicenda è quella dei rilievi mossi dall’Anac nell’aprile del 2022 per la gestione degliforniture e dei servizi per l’ateneo, affidati direttamente, secondo l’Autorità anticorruzione, “al di soprasoglie comunitarie,obbligatoria, utilizzando in maniera abusiva la normativa emergenziale”.