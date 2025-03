Dayitalianews.com - Messina, appalti all’Ateneo, rinviato a giudizio ex Rettore Salvatore Cuzzocrea

Processo anche per l’ex die 4 imprenditori.Il Gup Arianna Raffa hal’exdell’Università di, l’ex digenerale dell’ateneo, Francesco Bonanno e gli imprenditori Giuseppe Cianciolo, Santo Franco, Michelangelo Geraci e Rosaria Irene Ricciardello.Altri due imprenditori Daniele Renna, e Raffaele Olivo, hanno patteggiato la pena di 10 mesi e 600 euro.Tra le accuse, a vario titolo, turbativa d’asta e falso del pubblico ufficiale. La vicenda è quella dei rilievi mossi dall’Anac nell’aprile del 2022 per la gestione degli, delle forniture e dei servizi per l’Ateneo peloritano. L’università diè parte civile nel procedimento. Fonte AnsaL'articoloexproviene da Dayitalianews.