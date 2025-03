Iodonna.it - Mercoledì 26 marzo, all'interno dell'iniziativa “Un sorriso per sempre”, 100 visite specialistiche gratuite, con Oral Prevention Test

La salute dei denti non ha età ed è importante prendersene cura con continuità. Se ne è parlato oggi in una conferenza, durante la Milan Longevity Summit. Gli europei vivono di meno: mancano sanità pubblica e prevenzione X La scienza ci insegna quanto la prevenzione sia essenziale in tutti i campia salute e la salute dentale inizia addirittura, durante la gravidanza.