Mercedes-Benz Sprinter | 30 anni al servizio del mondo

Leggi su .com

(Adnkronos) –Vans festeggia i 30dello, uno dei van più iconici e versatili del panorama mondiale. Lanciato nel 1995, ha dato vita a un’intera categoria di veicoli commerciali di grandi dimensioni, diventando un punto di riferimento per trasporto, logistica e mobilità urbana. Oggi loè presente in oltre 130 Paesi, con .L'articolo: 30aldelproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?