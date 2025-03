Ilfattoquotidiano.it - “Mente, quei waffle non può averli fatti lei con quella piastra. Li ha comprati”: Meghan Markle di nuovo nella bufera. E tira in ballo la Regina Elisabetta

E se la tecnica adottata da, pardon “la duchessa del Sussex”, fossedi una sottile ma incessante vendetta fatta di messaggi “velati” lanciati all’indirizzo della casa reale di Londra? Il suo recente ritorno in pompa magna sul tanto criticato mondo dei social media, ogni due per tre, regala chicche di un menu fatto di ricette perlomeno discutibili e gocce di distillata provocazione rivolte alla famiglia reale dalla quale lei ed il marito hanno preso le distanze qualche anno fa.Dopo aver sottolineato di non essere banall’attrice americana, per gli amici, ma di “essere una Sussex adesso”; dopo aver sconcertato cuochi stellati e nonne italiane con la sua versione degli spaghetti in padella che ancora cerca conferme e raccoglie detrattori ad ogni latitudine; adesso arriva ildi San Patrizio, verde, con riferimento allaII.