Meloni | Ardeatine ferita tra le peggiori

12.35 L'eccidio delle Fosseè "una delle ferite più laceranti a Roma e all'Italia". Così la premier. "Perpetrato dalle truppe naziste di occupazione per rappresaglia per l'attacco partigiano di via Rasella", il massacro "è una delle pagine più dolorose della storia nazionale ed è compito primario delle Istituzioni raccontare quello che è accaduto e trasmettere in particolare alle giovani generazioni la memoria.Rendiamo omaggio alle vittime e rinnoviamo impegno per custodire e proteggere valori di libertà e democrazia"