Meloni e il ricordo per le Fosse Ardeatine | Pagina dolorosa

La presidente del Consiglio Giorgia, nell’ottantunesimo anniversario della strage dellea Roma ha scelto di abbassare i toni della polemica sulla memoria della guerra e della resistenza, dopo le polemiche dei giorni scorsi sul manifesto di Ventotene. Non parla, come ha scelto di non fare mai, di valori antifascisti, ma il suo comunicato cita però la necessità di custodire «i valori di libertà e democrazia»: «Ciò che è accaduto il 24 marzo di ottantun’anni fa rappresenta una delle ferite più laceranti inferte a Roma e all’Italia intera – si legge nel suo comunicato, che ha seguito la deposizione di una corona di fiori da parte di Sergio Mattarella – L’eccidio delle, perpetrato dalle truppe naziste di occupazione come azione di rappresaglia per l’attacco partigiano di via Rasella, è una delle pagine più dolorose della storia nazionale ed è compito primario delle Istituzioni, ad ogni livello, raccontare quello che è accaduto e trasmettere in particolare alle giovani generazioni la memoria di quei fatti».