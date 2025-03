Ilgiorno.it - Melanoma, diagnosi precoce con l’intelligenza artificiale: a Milano un nuovo servizio dedicato alla mappatura dei nei

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 marzo 2025 – Negli ultimi anni, in Italia il tasso di incidenza delnella popolazione caucasica è in costante crescita: nel 2024 la sua prevalenza si attesta a 221mila persone affette con oltre 12.900 nuove, rendendolo il terzo tumore più frequente sotto i 50 anni. Sebbene rimanga un tumore insidioso, è anche uno di quelli per cui la prevenzione e lapossono fare davvero la differenza. E da oggi, a, c’è unstrumento. Si chiamaNei Total Body Advanced, ed è l’esame del Centro Diagnostico Italiano pensato per offrire un- innovativo, completo e affidabile - didel. Unico disponibile presso la sede CDI Bionics Largo Augusto, consente al dermatologo di mappare in modo completo e automatico l'intera superficie cutanea, monitorando durante le sedute di follow up l'evoluzione di nei e lesioni cutanee.