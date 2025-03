Laverita.info - Meglio essere «islamofobi» che sottomessi

Mentre i nostri antenati scrutavano i corsari dalle torri di guardia e combattevano a Lepanto e Vienna, noi apriamo sportelli (come a Torino) per punire chi osa criticare i precetti musulmani. Sperando che non faccia la stessa fine di Paty e Van Gogh.