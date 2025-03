Panorama.it - Meghan Markle, l’ultimo attacco arriva dall’ex direttore di Vanity Fair: "È fuori dalla realtà"

Leggi su Panorama.it

? “Alla deriva tra fatti e”. Così l’ha definita senza troppi giri di parole Graydon Carter, l’ex storicodi, in un’intervista rilasciata al Page Six del New York Post.Carter, 75 anni, giornalista e scrittore canadese, ha raccontato un episodio risalente al 2017, quando decise di mettere l’allora attrice — ancora impegnata nel ruolo di Rachel Zane in Suits — sulla copertina della celebre rivista. All’epocaaveva appena iniziato a frequentare il principe Harry, e sembrava più interessata a proiettare un’immagine da paladina del bene, piuttosto che a godersi (con una certa umiltà) l’attenzione mediatica. Secondo quanto riferito da Carter, la duchessa del Sussex si sarebbe lamentata in modo alquanto sconcertante della scelta editoriale: “Mi scusi, sarà tutto incentrato sul principe Harry? Pensavo che avremmo parlato delle mie opere di beneficenza e della mia filantropia”, avrebbe dettoa uno dei giornalisti della rivista, lasciando il team perplesso.