Lapresse.it - Medioriente: media, Israele non ha ricevuto nuova proposta accordo da Egitto

Milano, 24 mar. (LaPresse) –non haalcunada parte dell’per la ripresa della tregua con Hamas. Lo ha affermato un funzionario israeliano al Times of Israel: “Non abbiamo sentito parlare di nessuna”. In precedenza un funzionario egiziano aveva detto ad Ap che Hamas aveva “risposto positivamente” a unadi, che prevede il rilascio di cinque ostaggi viventi in cambio di una pausa prolungata nei combattimenti.