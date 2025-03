Lapresse.it - Medioriente: Hamas pubblica video con ostaggi Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana

Milano, 24 mar. (LaPresse) –hato unche mostra in vita gliisraeliani, entrambi rapiti al festival Nova il 7 ottobre e ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. L’Hostage Families Forum ha chiesto ai media israeliani di nonre ilo le immagini tratte dalla clip finché non avranno l’approvazione delle famiglie.