Ilrestodelcarlino.it - Medici di famiglia, la rivoluzione. Nascono i pool di professionisti

Sarà una svolta per i 215di base che operano in città e nella provincia. Saranno loro l’ossatura delle Aft, le Aggregazioni funzionali territoriali, undiche dovranno garantire l’assistenza ai cittadini. Unadellana territoriale che darà vita a un nuovo modello soprattutto per le cure dei malati cronici, diabetici, con scompenso cardiaco, patologie renali. Unache ha mosso i primi passi. Sono 11 le Aft che verranno istituite nel nostro territorio, andranno a sostituire i 13 nuclei di cure primarie. L’azienda sanitaria ha trasmesso le pratiche alla Regione che ora deve predisporre la delibera. Claudio Casaroli, medico dina generale, è il segretario provinciale di Fimmg (Federazione italiana didina generale). E’ lui a mettere i puntini sulle ‘i’ di un processo che in realtà parte da lontano.