Mediaset, per il dopo-Striscia un game show con Diletta Leotta?

Crescono le voci su un possibile addio dila Notizia, nel tentativo di recuperare ascolti a un Affari tuoi sempre in ascesa grazie a Stefano De Martino. Indiscrezioni recenti parlano di un nuovoche potrebbe occupare l’access prime time di Cologno Monzese. Secondo Vanity Fair, sarebbero già in corso i casting per i conduttori, tanto che sono stati convocati già sia Pierpaolo Pretelli sia Fabio Rovazzi per registrare una puntata zero de La ruota della fortuna. Per il primo, impegnato a teatro con il musical Rocky e candidato come inviato all’Isola dei Famosi che vanterà la conduzione di Veronica Gentili, sarebbe un ritorno su Canale 5 dove di recente è stato giudice di Io Canto senior. A questi rumors, Davide Maggio ha aggiunto che anchesarebbe pronta a girare nello stesso studio.