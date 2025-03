Tvzap.it - Mediaset, i tre giovani chiamati a contrastare De Martino: coinvolta anche la famosissima

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Stefano Deha sostituito Amadeus alla guida di Affari Tuoi a partire dallo scorso settembre. Si parlava all’inizio di una svolta epocale e che nessuno sarebbe riuscito ad apprezzare veramente un volto giovane dopo che per anni Affari Tuoi ha sempre avuto lo stesso conduttore. Ma Stefano Deha avuto un successo strepitoso. Un successo che ha allarmato. Il Biscione adesso sarebbe alla ricerca di nuovi talenti che potrebbero dare del filo da torcere alla Rai. Secondo una recente indiscrezione, ci sarebbero già treconduttori in lizza per diventare i nuovi volti di punta di. (Continua dopo le foto)Leggi: “Grande Fratello”, la previsione di Zeudi sui due concorrenti scatena il pubblico: è polemicaLeggi: Tenente denuncia Luciana Littizzetto, è bufera: interviene il conduttoreVerso l’addio a “Striscia la Notizia”Tutto nasce dal desiderio di rivoluzionaree in particolare, di metter mano all’access prime time di Canale 5, che da anni è occupato da Striscia la Notizia.