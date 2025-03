Biccy.it - Mediaset cerca il “suo” De Martino: i tre giovani conduttori chiamati

Il successo di Stefano Deha allarmatoche con Striscia la Notizia non riesce in nessun modo a contrastarlo. “Che aci siano tutte le intenzioni di metter mano all’access prime time di Canale 5 è cosa nota” – si legge su DavideMaggio.it – “Come altrettanto nota è la corsa all’accaparramento dello slot da parte di numerose case di produzione che non hanno perso tempo a sottoporre ai vertici di Cologno numerosi game show con l’ambizione di proporre valide alternative a Striscia la Notizia“.Ed è qui che spunta il bello. Pier Silvio Berlusconi, infatti, vorrebbe puntare su un volto “giovane” della televisione e per farlo ha fatto registrare tre puntate di prova de La Ruota Della Fortuna (semplicemente perché c’era lo studio libero, ndr) a tre “. Due nomi li ha fatti Santo Pirrotta e uno Davide Maggio.