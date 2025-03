Notizieaudaci.it - Mediaset alla ricerca del nuovo De Martino: i nomi testati a La Ruota della Fortuna

cerca il suo “Stefano De”: chi sarà ilvolto giovanerete?Il successo di Stefano Deconduzione di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile ha acceso l’attenzione di, spingendo l’azienda a cercare un giovane conduttore capace di replicare il carisma del volto Rai.Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi, Diletta Leotta e due esperti ‘studiati’ dal BiscioneTra ipiù discussi emergono, secondo quanto riferito da Santo Pirrotta e Davide Maggio, quelli di Pierpaolo Pretelli, Fabio Rovazzi e Diletta Leotta, che hanno recentemente partecipato a puntate pilota de La, utilizzata come banco di prova. La scelta del quiz non significa un cambio di conduzione per Gerry Scotti, ma è stata dettata ddisponibilità dello studio.