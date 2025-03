Lettera43.it - Media Usa: «Rinviati i dazi su automobili, farmaci e chip»

L’amministrazione Trump starebbe rivalutando la strategia sui nuoviche entreranno in vigore il 2 aprile, escludendo per il momento alcuni settori come, prodotti farmaceutici e semiconduttori. Wall Street Journal e Bloomberg hanno confermato che la data segnerà comunque l’avvio direciproci tra Stati Uniti e altre nazioni. Il governo si concentrerà inizialmente su un gruppo di paesi con «persistenti squilibri commerciali con gli Usa», il cosiddetto “dirty 15”, come ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent la scorsa settimana.Le nazioni che saranno colpite daidal 2 aprile: c’è anche l’ItaliaDonald Trump ha lasciato intendere che ulteriori tariffe su, alluminio esaranno annunciate, pur senza specificare una tempistica. Parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, ha dichiarato: «Gli Stati Uniti avranno bisogno di tutti questi prodotti realizzati in ambito nazionale, soprattutto se ci saranno problemi, guerre comprese».