McTominay esalta il Napoli | C’è una cosa fondamentale che ho imparato in questi mesi

Scottè tornato a parlare del suo trasferimento nele dihain: le dichiarazioni complete Scottha aperto il suo cuore, tornando a parlare del trasferimento ale di tutto quello che hainsotto il sole di Partenope. Le sue parole sono un mix di gratitudine e ambizione, un racconto che sa di passione e di sogni da inseguire. Il centrocampista scozzese, che ha lasciato il Manchester United per approdare in Serie A, ha rivelato come questa esperienza lo abbia cambiato, non solo in campo, ma anche fuori.Non è solo unaone di calcio:ha trovato auna nuova casa, un nuovo modo di vivere il pallone, e questo lo ha reso un giocatore migliore, soprattutto per la sua Scozia. Le sue prestazioni gli sono valse il premio di giocatore internazionale dell’anno dagli Scottish Football Writers per il secondo anno consecutivo, e il suo obiettivo è chiaro: giocare il più a lungo possibile, sia per il club che per la nazionale.