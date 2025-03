Juventusnews24.com - Mbangula saluta Thiago Motta sui social: «Hai permesso di realizzare la parte più importante del mio sogno!» Il messaggio fa emozionare

di Redazione JuventusNews24, esterno offensivo della Juve,sui: il suonei confronti dell'ex allenatore bianconero emoziona!Attraverso una storia su Instagram, Samuelhato. Ecco cos'ha scritto l'attaccante bianconero sull'ex allenatore della Juve.– «Grazie di tutto, mister! Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia sin dal primo giorno e per avermidiunadel, la piùin ogni caso! Ci avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro!».