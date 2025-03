Ilfattoquotidiano.it - Maxi stretta della Cina contro le truffe: ora chi risponde a un numero estero rischia il blocco dei conti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutto comincia con una telefonata dal96100hotline “allerta e dissuasione”. Poi la visita a casapolizia e un lungo interrogatorio sui contatti con l’. Gli avvertimenti e il congelamento del conto bancario. Il governo di Pechino sta facendo l’impossibile per combattere letelefoniche e online, piaga che affligge lada tre decenni, diventata anche più insidiosa con l’espansione all’e l’emergere di tecnologie sempre più sofisticate a disposizione di bande criminali.Secondo l’ultimo rapportoCorte Suprema del Popolo, presentato al parlamento l’8 marzo, nel 2024 sono stati risolti circa 40.000 casi di frodi delle telecomunicazioni, per un totale di circa 67.000 sospettati consegnati alla giustizia. Quasi il 60% in più rispetto all’anno precedente.