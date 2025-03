Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro al Cosmoprof: oltre 150mila prodotti di bellezza non idonei

Bologna, 24 marzo 2025 –della Guardia di Finanza di Bologna alla fiera ‘Worldwide 2025’ pernone non conformi alle norme. Lavoratori in nero, compravendita illegale di biglietti, scontrini e ricevute mancanti: durante i quattro giorni di quello che è l’evento di riferimento per le aziende e i professionisti di tutti i settori dell’industria cosmetica è successo di tutto. Qualisono stati sequestrati alLe Fiamme Gialle felsinee hanno effettuato diversi controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza deie alla genuinità dei contratti di lavoro che hanno portato aldi150.000per la cura della persona ed accessori non sicuri ed hanno individuato 21 lavoratori irregolari in diversi stand espositivi.