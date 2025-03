Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di cosmetici dal negozio, nei guai padre e figlio

Macerata, 24 marzo 2025 – Accusato di undicommesso con il, è finito neiun 27enne di Chieti. A ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino. Il 23 agosto il ragazzo era entrato in un supermercato di Tolentino e aveva preso alcuni prodotti dal reparto, per un valore totale di 1.510 euro, mettendoli in una busta verde, poi era uscito senza pagare. Quando ilera stato scoperto e denunciato, i carabinieri avevano esaminato i filmati delle telecamere di sicurezza, vedendo il giovane salire a bordo di un’auto e allontanarsi dal parcheggio andando contromano. Individuata la targa, i militari hanno capito che l’auto era stata noleggiata in provincia di Pescara. Anche lì erano state acquisite le immagini delle videocamere, ed era così emerso che la vettura era stata riconsegnata da un uomo di origini straniere, già noto per reati contro il patrimonio.