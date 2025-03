Donnapop.it - Max Felicitas patrimonio: sapete quanto guadagna? La cifra vi lascerà senza parole

Maxè l’erede artistico di Rocco Siffredi e attualmente risulta essere il pornodivo più conosciuto in Italia. Magrazie al suo lavoro?Come molti colleghi e colleghe, Max ha dichiarato che se avesse saputo prima come funziona davvero l’ambiente del cinema hard, non avrebbe mai iniziato. Cosa sappiamo ancora di lui? E cosa sappiamo circa il suostellare?Qual è il vero nome di Max?Maxè il nome d’arte del pornodivo; all’anagrafe si chiama invece Edoardo Barbares. Oggi ha 31 anni e oltre alla professione di attore nel cinema hard, svolge anche quello di influencer. Su Instagram, infatti, ha quasi un milione di followers! (QUI il link diretto).Ancora, poi, si può dire che Maxsia un divulgatore: da tempo, infatti, collabora con le scuole e tiene conferenze rivolte agli studenti, con il fine di sensibilizzarli sullo stalking, sul cyberbullismo, sul revenge porn, sulle malattie sessualmente trasmissibili e molto altro.