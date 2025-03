Mausoleo delle Fosse Ardeatine | come raggiungere il luogo della memoria

Leggi su Funweek.it

Il, situato nei pressicave dove il 24 marzo 1944 fu consumato l’efferato eccidio di 335 vittime, rappresenta undifondamentale per la città di Roma e per l’Italia intera. Il complesso, che custodisce reperti, documenti e testimonianze dell’occupazione nazista, è visitabile e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.arrivarePeril, è possibile utilizzare diverse opzioni di trasporto pubblico:Metro A e autobus:Prendere la Metro A (direzione Anagnina) o l’autobus 714 fino a Piazza di San Giovanni in Laterano.Da qui, proseguire con l’autobus 218 e scendere alla fermata.Metro B e autobus:Prendere la Metro B (direzione Laurentina) e scendere alla fermata Circo Massimo.