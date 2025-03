Biccy.it - Maurizia Paradiso: commenti omofobi in radio, salta l’ospitata in un locale LGBT

Leggi su Biccy.it

è una delle figure più discusse della comunità+. Una donna schietta, scurrile, provocatoria e sboccata (e chi la ama, la ama proprio per questi motivi).Dopo un lungo periodo di buio in queste settimane è tornata in hype grazie a una serie di ospitate realizzate proprio dalla comunità+. È stata intervistata da Sabrina Bambi per il format Perse de Il Borgo Delle Perse di Milano, è stata recentemente ospite al Red di Bologna e avrebbe dovuto partecipare anche a una serata karaoke sempre organizzata dal Borgo.: “Quanti soldi mi hanno offerto per i reality” https://t.co/v5DkcdKt8q— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 23, 2025Nel mentre, però, è stata anche ospite a La Zanzara dove si è lasciata andare a deie transfobici. Nel suo lungo intervento ha dichiarato che le trans che non si sottopongono a un’operazione sono dei fro**, che le coppie gay non possono adottare perché la mamma è essenziale, che voterà Vannacci che è l’unico uomo politico che non “scoreggia con la bocca” e che rivorrebbe Mussolini.