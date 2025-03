Sport.quotidiano.net - Mattia sul tetto del mondo. Furlani, un volo d’oro. A 20 anni è il dominatore: "Ma voglio fare meglio»

Era solo questione di tempo.era il primo a saperlo. E questo oro nel lungo ai Mondiali indoor a ventiappena compiuti è il sigillo del trionfo in una carriera ampiamente decollata, da predestinato, senza limiti. A Nanchino il ragazzo volante di Marino piazza al secondo salto un 8.30 che scuote la gara, e che nessuno riuscirà a superare. Questa volta i centimetri sono amici: due settimane fa, ad Apeldoorn, si era preso ’solo’ l’argento europeo al coperto con un 8.12 per lui ’qualsiasi’, beffato dal bulgaro Saraboyukov con 8.13; ieri no, all’azzurro il destino ha sorriso. Il giamaicano Pinnock si è fermato a 8,29, argento, l’australiano Adcock è giunto terzo con 8,28: il podio racchiuso e deciso in due centimetri. Ma non c’è nulla di fortuito, anzi. Ieri i migliori c’erano proprio tutti eli ha messi in riga.