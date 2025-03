Romatoday.it - Mattia Furlani vince l'oro ai mondiali indoor di Nanchino

Leggi su Romatoday.it

Esultae con lui tutta l’Italia, in particolar modo il Lazio per il successo dell’atleta dei Castelli aidi atletica di. In Cina infatti il ventenne ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo. Chi èclasse 2005 è originario di.