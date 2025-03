Ilnapolista.it - Mattia Furlani: «L’oro mi risistema l’autostima: non ho niente da invidiare a nessuno»

La Stampa intervistache a 20 anni ha vinto il primo titolo della carriera con un salto da 8,30 metri ai Mondiali indoor. Quindici giorni fa ha pianto per un oro mancato agli Europei in Olanda.Che cosa sposta questo oro? «Mi dà la consapevolezza di cui ho bisogno. Me la sono andata a prendere. La prova agli Europei in Olanda è stata una botta, mi ha disorientato e non per l’argento, che è stupendo, solo perché non ero io. Essere il favorito era un’esperienza nuova, ora ho preso dei punti di riferimento. Quando va bene è facile, sono tutti bravi a gestire i lati positivi, quando va storta senti tante cose.mi: sono convinto del modo con cui mi alleno, non hoda»Leggi anche:: «Ancora col colore della pelle? È incredibile parlare di multiculturalità nel 2024»Che cosa le ha dato fastidio dopo quel secondo posto? «Tante voci, non è importante: quando vinci sulla barca e quando gira storta tutti a spiegare i motivi per cui la barca non va.