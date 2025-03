361magazine.com - Mattia Furlani, chi è il golden boy del salto in lungo

Leggi su 361magazine.com

Nel weekend si è laureato campione del Mondo indoorNel weekend è arrivata una prova di maturità per. L’azzurro si è laureato campione del mondo ai Mondiali indoor di Nanchino, in Cina., a 20 anni da poco compiuti, si è imposto con 8,30 al termine di una gara molto combattuta: argento al giamaicano Wayne Pinnock (8,29) e bronzo all’australiano Liam Adcock (8,28). Tre atleti in due centimetri, ma davanti a tutti c’è il talento reatino che piazza ildecisivo al secondo turno e sale sul gradino più alto del podio, dopo la splendida serie di medaglie conquistate finora: bronzo olimpico, argento mondiale indoor e argento europeo nella scorsa stagione, argento europeo indoor due settimane fa.È il primo italiano di sempre a festeggiare l’oro mondiale nelmaschile, dopo i tre titoli di Fiona May al femminile.