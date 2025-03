Unlimitednews.it - Mattarella “Sommersi da acronimi, il pensiero non riesce a esprimersi”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Siamodaglinel web, sulla stampa, nei documenti: è come un linguaggio per ‘iniziati’ che esclude chi non è consapevole” e che “in fondo riflette quello che sta avvenendo con i messaggi telefonici in cui le parole vengono contratte, si riducono alcune lettere, vengono quasi simboleggiate. Si contrae il modo di, per brevità, per guadagnare tempo. Ilsi esprime con la parola e, se le parole si contraggono e perdono compiutezza espressiva, ilnonpiù adadeguatamente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’inaugurazione di “Agricoltura È”, a Roma. “e messaggi brevi sono indispensabili, ma mai perdendo di vista quanto sia importantein maniera compiuta”, ha aggiunto il capo dello Stato.